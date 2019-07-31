В Британии мужчина отсидел рекордно короткий тюремный срок

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Суд Портленда приговорил 23-летнего англичанина Шейна Дженкинса к рекордно короткому тюремному заключению в истории Британии. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

30 мая Дженкинс, будучи под воздействием алкоголя, кокаина и марихуаны, напал на дом своей бывшей девушки, разбил ей окна метлой, а когда на вызов прибыла полиция, напал на патрульных и сбежал.

В камере ему дали ручку и бумагу: он написал два письма с извинениями, которые судья заставил его зачитать по возвращении в суд. Мужчина извинился и сказал, что "это все алкоголь и наркотики".

Помимо 50 минут тюрьмы, мужчина приговорен к 80 часам исправительных общественных работ и реабилитационным курсам. Ему запретили принимать наркотики.

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