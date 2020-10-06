В Британии мужчина получил четыре года тюрьмы за то, что проколол презервативы

В суде решили приравнять этот поступок к изнасилованию и злоупотреблению доверием

47-летний житель Британии Эндрю Люьис был приговорен к четырем годам лишения свободы за то, что перед использованием прокалывал презервативы булавкой. В суде этот инцидент расценили как "злоупотребление доверием и изнасилование", сообщает Metro.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Партнерша Люьиса нашла в его прикроватной тумбочке булавку и проколотые средства контрацепции. Проверив их все, она поняла, что Эндрю все это время обманывал ее и подала на мужчину в суд.

В заседании обвиняемый признался в содеянном, объяснив это тем, что хотел повысить "интимность момента". Судья Николас Коул отметил, что Льюису очень повезло, что его партнерша не забеременела, но это не снимает с него ответственности.

По мнению судьи, женщина дала понять, что не хочет ребенка и согласилась на секс только при условии применения средств контрацепции. Поэтому прокалывание презервативов можно приравнять к "злоупотреблению доверием и изнасилование", за которое лишение свободы вполне уместно.

Читайте также: Картины по номерам и презервативы. Что покупают украинцы онлайн на карантине

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.