В Британии создали кур, несущих яйца для лечения рака

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Британские ученые из Эдинбургского университета с помощью генной модификации вывели кур, способных нести яйца с белком для лечения онкозаболеваний. Об этом сообщает Би-би-си.

Яйца содержат два вида человеческих белков, которые противодействуют артриту и некоторым видам раковых заболеваний. Речь идет о белке IFNalpha2a с противовирусными и противораковыми свойствами, а также человеческом и свином варианте белка макрофаг-CSF для самоизлечения поврежденных тканей.

Реклама

"Всего в трех яйцах содержится клиническая доза лекарства", - заявляют исследователи.

Курица производит такие яйца при помощи генной модификации: в ее ДНК встроили человеческий ген, ответственный за выработку этих соединений, поскольку контроль за наличием определенных элементов, например белка, помогает в лечении некоторых заболеваний.

"Их (куриц- ред.) кормят, поливают и ежедневно за ними ухаживают высококвалифицированные специалисты, они живут довольно комфортной жизнью", - сказала доктор Лисса Херрон из Roslin Technologies в Эдинбурге, отметив, что модифицированных куриц "балуют" по сравнению с сельскохозяйственными животными.

Этот процесс в 100 раз дешевле производства лекарств на заводах, уверяют разработчики. Поскольку преодоление всех возможных разрешений для коммерческого производства таких яиц для лечения людей может занять от 10 до 20 лет, ученые намерены применять свой метод для производства препаратов для животных.

Читайте также: Билл Гейтс вложил $40 млн в создание "идеальной коровы"