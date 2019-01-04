В Британии тестируют технологию диагностики рака по дыханию

Иллюстративное фото (pixabay)

Ученые из кембриджского центра исследования онкозаболеваний Cancer Research UK тестируют технологию, с помощью которой можно будет диагностировать рак по молекулярному составу выдоха человека. Об этом пишет Би-би-си.

“Очевидно, с помощью новой технологии можно будет с высокой точностью диагностировать рак легких, но в будущем мы планируем также научиться определять у людей и другие виды раковых заболеваний”, - говорит Ребекка Фицджеральд из Cancer Research UK.

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В рамках эксперимента ученые возьмут образцы “дыхания” 1500 человек, в том числе и онкобольных.

Суть теста заключается в анализе выделяемых организмом летучих органических веществ, поведение и состав которых изменяется в зависимости от наличия раковых клеток в организме человека.

Отмечается также, что технология будет применяться не как самостоятельное средство диагностики рака, а только в сочетании с другими тестами.

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