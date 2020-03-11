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В Британии у министра здравоохранения обнаружили коронавирус

В Британии у министра здравоохранения обнаружили коронавирус - Фото
Надина Доррис (фото - sokodirectory.com)
11.03.2020, 09:34

Надина Доррис - первый член парламента Британии, которая заразилась коронавирусом COVID-19

Министру здравоохранения Британии, депутату-консерватору Надине Доррис медики диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает ВВС.

Доррис стала первым членом британского парламента с положительным результатом теста на коронавирус COVID-19. Она сообщила, что приняла все рекомендованные меры предосторожности после обнаружения инфекции и самостоятельно изолировалась дома.

Первые симптомы у нее появились в четверг на прошлой неделе, когда она присутствовала на мероприятии на Даунинг-стрит, организованном премьер-министром.

В офисе премьер-министра не сообщили, прошел ли Борис Джонсон тестирование на коронавирус COVID-19. Доррис отметила, что беспокоится о своей 84-летней матери, которая осталась с ней и начала уже кашлять во вторник.

Пока неизвестно, сколько встреч за последние дни провела Доррис в Вестминстере или в ее избирательном округе.

По состоянию на утро 11 марта, в Британии подтверждены 382 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, шесть человек умерли.

  • 10 марта президент Европарламента Дэвид Сассоли добровольно начал 14-дневный профилактический карантин по месту жительства в Брюсселе после посещения Италии в связи с массовым распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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Арина Толина
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