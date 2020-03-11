В Британии у министра здравоохранения обнаружили коронавирус

Министру здравоохранения Британии, депутату-консерватору Надине Доррис медики диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает ВВС.
Доррис стала первым членом британского парламента с положительным результатом теста на коронавирус COVID-19. Она сообщила, что приняла все рекомендованные меры предосторожности после обнаружения инфекции и самостоятельно изолировалась дома.
Первые симптомы у нее появились в четверг на прошлой неделе, когда она присутствовала на мероприятии на Даунинг-стрит, организованном премьер-министром.
В офисе премьер-министра не сообщили, прошел ли Борис Джонсон тестирование на коронавирус COVID-19. Доррис отметила, что беспокоится о своей 84-летней матери, которая осталась с ней и начала уже кашлять во вторник.
Пока неизвестно, сколько встреч за последние дни провела Доррис в Вестминстере или в ее избирательном округе.
По состоянию на утро 11 марта, в Британии подтверждены 382 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, шесть человек умерли.
Читайте также: Коронавирус. Выздоровели более 65 000 человек: последние данные