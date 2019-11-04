Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Британии выбрали нового спикера нижней палаты парламента

В Британии выбрали нового спикера нижней палаты парламента - Фото
Линдсей Хойл (Фото: EPA)
04.11.2019, 23:52

По результатам голосования в Палате общин ее новым спикером стал сэр Линдсей Хойл

В Великобритании по результатам четырех туров голосования в Палате общин ее новым спикером стал сэр Линдсей Хойл. Об этом сообщает BBC.

За Хойла проголосовали 325 парламентариев, а его ближайший конкурент Кристофер Брайант получил 213 голосов.

В приветственной речи Хойл пообещал быть беспристрастным спикером.

Во время кампании за избрание на должность спикера Палаты общин Хойл обещал способствовать тому, чтобы голоса всех парламентариев были услышаны - независимо от их взглядов, партийной принадлежности или политического опыта. Среди других обещаний Хойла - усиление безопасности парламентариев.

Традиционно спикер Палаты общин Великобритании отвечает за парламентские порядок и дисциплину - определяет порядок выступления депутатов и их продолжительность, отбирает поправки к законопроектам, которые выносятся на рассмотрение и тому подобное.

В случае, если голоса депутатов разделились поровну, спикер имеет право решающего голоса.

Август Линдсей Хойл - депутат Палаты общин от Лейбористской партии с 1997 года. С 2010 года был одним из трех заместителей уже бывшего спикера Джон Беркоу. Как сообщают британские СМИ, Хойл никогда публично не высказывался на тему Brexit.

Читайте также: Brexit. Трамп раскритиковал соглашение Джонсона

Напишите нам
Линдсей Хойл Великобритания
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 