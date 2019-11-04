В Британии выбрали нового спикера нижней палаты парламента

Линдсей Хойл (Фото: EPA)

В Великобритании по результатам четырех туров голосования в Палате общин ее новым спикером стал сэр Линдсей Хойл. Об этом сообщает BBC.

За Хойла проголосовали 325 парламентариев, а его ближайший конкурент Кристофер Брайант получил 213 голосов.

В приветственной речи Хойл пообещал быть беспристрастным спикером.

Во время кампании за избрание на должность спикера Палаты общин Хойл обещал способствовать тому, чтобы голоса всех парламентариев были услышаны - независимо от их взглядов, партийной принадлежности или политического опыта. Среди других обещаний Хойла - усиление безопасности парламентариев.

Традиционно спикер Палаты общин Великобритании отвечает за парламентские порядок и дисциплину - определяет порядок выступления депутатов и их продолжительность, отбирает поправки к законопроектам, которые выносятся на рассмотрение и тому подобное.

В случае, если голоса депутатов разделились поровну, спикер имеет право решающего голоса.

Август Линдсей Хойл - депутат Палаты общин от Лейбористской партии с 1997 года. С 2010 года был одним из трех заместителей уже бывшего спикера Джон Беркоу. Как сообщают британские СМИ, Хойл никогда публично не высказывался на тему Brexit.

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