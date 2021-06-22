В Чехии после задержания умер ром. В полиции убеждают – это не "чешский Флойд": видео

В Чехии после задержания полицией умер мужчина ромского происхождения. В полиции утверждают, что смерть наступила вследствие передозировки наркотиками. Чешское правительство поддержало правоохранителей, пишет BBC.

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Инцидент произошел в субботу, 19 июня, в городе Теплице.

На опубликованном видео видно, как трое полицейских применяют к мужчине силу при задержании. Один из них на протяжении нескольких минут прижимает коленом горло или плечи (на видео это сложно разобрать) задержанного к земле, после чего мужчина неподвижно лежит на асфальте.

В полиции говорят, что он умер в машине скорой помощи, и что предварительной причиной смерти стала передозировка. Они ссылаются на предварительное патологоанатомическое исследование, которое показало, что мужчина перенес "патологические изменения коронарных артерий", предположительно из-за употребления амфетамина.

"Никакого чешского Флойда", – заявила полиция, отвергая обвинения в социальных сетях.

Члены ромской общины сравнивают этот инцидент со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в США в мае 2020 года.

Полиция заявляет, что им пришлось применить силу, потому что мужчина вел себя агрессивно вследствие передозировки наркотиков.

Правоохранители опубликовали другое видео, которое демонстрирует поведение мужчины до задержания.

Zde můžete vidět, co předcházelo zákroku policie, která přijela na oznámení občanů. pic.twitter.com/lU7wcTVftx — Policie ČR (@PolicieCZ) June 21, 2021

Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек написал в Twitter, что полиция пользуется его полной поддержкой.

Однако ромские организации говорят, что инцидент продемонстрировал отношение чешских властей к их общине. Михал Мико из Romanonet сказал, что это был "акт жестокости".

"Если он уже был арестован со скованными за спиной руками, почему они стояли на коленях в течение следующих трех минут? Я этого не понимаю", – сказал он британскому агентству.

Мико скептически отнесся к предварительному патологоанатомическому исследованию. Он говорит, что если этот человек не умер во время задержания, то полиции следовало бы опубликовать видео, как его помещают в машину скорой помощи.

"Я думаю, мы подавлены тем, что это может произойти в демократической стране. Это справедливость и системный расизм, который показывает нам, каково быть рома в Чешской Республике", – сказал он.

Интернет-издание расследований Hlidaci Pes (Watchdog) проанализировало видео и пришло к выводу, что на большей части записи колено полицейского находится на спине и лопатках мужчины, а не на шее. По словам расследователей, это обычная полицейская процедура при таких обстоятельствах.

25 мая 2020 года 46-летний афроамериканец Джордж Флойд умер из-за того, что полицейский Дерек Шовен в процессе задержания Флойда в качестве подозреваемого девять минут сдавливал коленом его шею.

Предсмертные мольбы Флойда о помощи были записаны очевидцем происходящего, ролик распространился в сетях и стал причиной для одного из крупнейших протестных движений, когда-либо происходивших в США.

Родственники Флойда подали в суд на город, Шовена и трех других полицейских, заявив, что полиция применила чрезмерную силу против Флойда и нарушила его конституционные права. Миннеаполис согласился выплатить семье погибшего $27 млн.

21 апреля 2021 года Шовен был признан виновным в убийстве 46-летнего Флойда. Ему грозит до 40 лет лишения свободы.







Вадим Ребрина

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