В Чернигове объявили карантин из-за гриппа

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Из-за резкого увеличения заболеваемости гриппом и превышения эпидпорога на целых 16%, в Чернигове объявили карантин. Об этом сообщает пресс-служба Черниговского горсовета.

В первую очередь, это значит ограничение свободного доступа к стационарным отделениям больниц. Также с 14 января закроют городские школы, о сроках возобновления их работы пока не сообщается.

Реклама

По словам Светланы Аландаренко из Черниговского областного лабцентра, с начала эпидсезона гриппом и ОРВИ заболели уже 30446 человек, из них 21416 - дети. Кроме того, в городе сейчас больше сотни людей болеют пневмонией разной степени тяжести, зафиксировано 2 летальных случая.

Следующее заседание оперативного штаба, на котором будут рассматриваться вопросы предотвращения заболеваний гриппом и ОРВИ пройдет 17 января.

4 января Минздрав сообщал, что заболеваемость гриппом падает, а эпидемии в стране нет.