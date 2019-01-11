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11.01.2019, 15:46

В Чернигове объявили карантин из-за гриппа

В Чернигове объявили карантин из-за гриппа - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сроков окончания карантина не называют. Следующее заседание по вопросу карантина пройдет 17 января

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Из-за резкого увеличения заболеваемости гриппом и превышения эпидпорога на целых 16%, в Чернигове объявили карантин. Об этом сообщает пресс-служба Черниговского горсовета.

В первую очередь, это значит ограничение свободного доступа к стационарным отделениям больниц. Также с 14 января закроют городские школы, о сроках возобновления их работы пока не сообщается.

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По словам Светланы Аландаренко из Черниговского областного лабцентра, с начала эпидсезона гриппом и ОРВИ заболели уже 30446 человек, из них 21416 - дети. Кроме того, в городе сейчас больше сотни людей болеют пневмонией разной степени тяжести, зафиксировано 2 летальных случая.

Следующее заседание оперативного штаба, на котором будут рассматриваться вопросы предотвращения заболеваний гриппом и ОРВИ пройдет 17 января.

4 января Минздрав сообщал, что заболеваемость гриппом падает, а эпидемии в стране нет.

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Теги: грипп, орви, карантин, эпидпорог
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