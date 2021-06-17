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В Черногории почти 70% поддерживают членство в НАТО, год назад было 50%

17.06.2021, 20:15
В Черногории почти 70% поддерживают членство в НАТО, год назад было 50% - Фото
Президент Черногории Мило Джуканович и генсек НАТО Йенс Столтенберг (фото - EPA)

67% граждан Черногории проголосовали бы за то, чтобы страна осталась в НАТО, 33% проголосовали бы за выход из альянса. Такие данные опроса содержатся в последнем отчете НАТО, подготовленном в апреле-мае этого года по случаю недавнего саммита альянса, сообщает черногорское издание Pobjeda.

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Эти данные говорят о том, что поддержка НАТО в Черногории растет, особенно если принять во внимание тот факт, что опрос НАТО от 2020 года показал, что только 50% граждан проголосовали бы за то, чтобы остаться в Североатлантическом альянсе.

При этом, согласно отчету, Черногория – на предпоследнем месте по поддержке гражданами альянса. На последнем — Словакия, там членство в НАТО поддерживают 61% граждан.

Отмечается, что 42% считают, что Черногория должна защищать другого члена альянса в случае нападения, 33% выступают против этой идеи.

Согласно опросу, 41% граждан стран-членов НАТО не поддерживают Россию, 18% относятся к ней положительно.

Что касается Китая, 67% граждан встревожены влиянием Китая и его мощью. 41% респондентов в странах-членах альянса не питают симпатий к Китаю.

  • 19 мая 2016 года Черногория стала 29 членом НАТО.
  • 6 июня 2021 года президент Европейского парламента Давид Сассоли поддержал вступление Сербии, Северной Македонии, Черногории и Албании в состав Европейского Союза. ЕС уже ведет переговоры о вступлении с Черногорией и Сербией, а Албания и Северная Македония являются официальными кандидатами.

Читайте также: Скандал в Черногории. Глава спецслужбы раскрыл секретные данные НАТО комитету парламента

Вадим Ребрина
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