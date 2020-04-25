В детском доме в Беларуси коронавирусом заразились 23 человека - BBC

В детском доме белорусского города Глуск по меньшей мере 23 человека, в том числе 13 детей-инвалидов, заразились коронавирусом. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на ирландскую благотворительную организацию, которая помогает детдому.
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Там сообщили, что некоторые из детей уже "очень больны".
В детдоме - более 170 детей и молодых людей, многие с серьезными нарушениями и ослабленной иммунной системой.
Ади Роше, основатель Чернобыльской детской благотворительной организации, говорит, что в детском доме не хватает лекарств для лечения. Детский дом обратился к правительству с просьбой перевезти детей.
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