В детском доме в Беларуси коронавирусом заразились 23 человека - BBC

Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

В детском доме белорусского города Глуск по меньшей мере 23 человека, в том числе 13 детей-инвалидов, заразились коронавирусом. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на ирландскую благотворительную организацию, которая помогает детдому.

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Там сообщили, что некоторые из детей уже "очень больны".

В детдоме - более 170 детей и молодых людей, многие с серьезными нарушениями и ослабленной иммунной системой.

Ади Роше, основатель Чернобыльской детской благотворительной организации, говорит, что в детском доме не хватает лекарств для лечения. Детский дом обратился к правительству с просьбой перевезти детей.

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Известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко не планирует вводить в стране карантин с ограничением передвижения граждан, так как считает, что массовая самоизоляция может привести к ухудшению ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Он также считает , что от коронавируса в Беларуси не умер ни один человек.

По данным worldometers , в Беларуси сейчас 9590 случаев коронавируса. 67 человека умерли.