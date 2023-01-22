В доме Байдена при обыске нашли еще шесть секретных документов – Reuters

В доме у президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена провели обыск и обнаружили там еще несколько секретных документов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката президента Боба Бауэра.

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Как отмечается, очередной обыск в доме Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр, провело в пятницу, 20 января, Министерство юстиции США.

В результате было обнаружено еще шесть предметов, в том числе документы под грифом "секретно".

По словам Бауэра, некоторые из секретных документов и "сопутствующих материалов" относятся к периоду пребывания Байдена в Сенате США, где он представлял Делавэр с 1973 по 2009 год.

Как отметил адвокат, другие документы относятся к периоду пребывания Байдена на посту вице-президента в администрации президента США Барака Обамы с 2009 по 2017 год.

По словам Бауэра, обыск длился более 12 часов, ни Байден, ни его жена не присутствовали.

Следователи Минюста США заранее согласовали обыск с адвокатами Байдена.

Бауэр не пояснил, где именно в доме были найдены документы.

Ранее Байден заявил об уверенности в том, что обнаружение секретных материалов в его доме и бывшем офисе в конечном итоге будет сочтено несущественным.

В сентябре 2022 года стало известно, что экс-президент США Дональд Трамп хранил документы о ядерном потенциале другой страны в своем особняке в Мар-а-Лаго, штат Флорида.

12 января в кабинете и гараже Байдена нашли секретные документы, назначили прокурора для расследования.

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Наталія Медведєва

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