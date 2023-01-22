UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В доме Байдена при обыске нашли еще шесть секретных документов – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
22.01.2023, 06:19
В доме Байдена при обыске нашли еще шесть секретных документов – Reuters - Фото
Джо Байден (Скриншот видео ООН)

В доме у президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена провели обыск и обнаружили там еще несколько секретных документов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката президента Боба Бауэра.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, очередной обыск в доме Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр, провело в пятницу, 20 января, Министерство юстиции США.

В результате было обнаружено еще шесть предметов, в том числе документы под грифом "секретно".

По словам Бауэра, некоторые из секретных документов и "сопутствующих материалов" относятся к периоду пребывания Байдена в Сенате США, где он представлял Делавэр с 1973 по 2009 год.

Как отметил адвокат, другие документы относятся к периоду пребывания Байдена на посту вице-президента в администрации президента США Барака Обамы с 2009 по 2017 год.

По словам Бауэра, обыск длился более 12 часов, ни Байден, ни его жена не присутствовали.

Следователи Минюста США заранее согласовали обыск с адвокатами Байдена.

Бауэр не пояснил, где именно в доме были найдены документы. 

Ранее Байден заявил об уверенности в том, что обнаружение секретных материалов в его доме и бывшем офисе в конечном итоге будет сочтено несущественным.

Читайте также: "Закат эпохи Трампа". Раскол республиканцев в Конгрессе США: есть ли риски для Украины

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обыск джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 