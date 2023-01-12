В кабинете и гараже Байдена нашли секретные документы: назначен прокурор для расследования

В США будут расследовать дело о секретных документах, обнаруженных в доме и бывшем личном кабинете президента Штатов Джо Байдена, сообщает CNN.

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Сегодня офис адвоката Белого дома заявил, что помощники Байдена обнаружили документы с грифом "секретно" времен вице-президентства Байдена (2009-2017 годы) в двух местах в его доме в Уилмингтоне, штат Делавэр. Документы находились на складе в гараже Байдена и в соседней комнате.

Байден сказал, что документы находились в "запертом гараже", и что он сотрудничает с Министерством юстиции по этому вопросу.

Отвечая на вопрос журналиста, почему президент Штатов хранит секретные документы рядом со спортивной машиной, Байден сказал: "Они ведь не на улице".

Первую партию секретных документов – их было 10 – нашли в одном из личных кабинетов Байдена в Вашингтоне, округ Колумбия, еще в ноябре. В них были материалы разведки США и информация об Украине, Иране и Великобритании.

Некоторые из секретных документов были отмечены как "совершенно секретные",их нашли в трех или четырех коробках, где также находились несекретные документы, подпадающие под действие закона о президентских архивах.

Законодательство США предусматривает, что документы с грифом "секретно" должны храниться в специальных местах, а по окончанию каденции они должны передаваться в архив.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд сегодня назначил специального советника для расследования секретных документов, обнаруженных в доме и бывшем личном кабинете Байдена, этим займется Роберт Хур.

В сентябре стало известно, что экс-президент США Дональд Трамп хранил документы о ядерном потенциале другой страны в своем особняке в Мар-а-Лаго, штат Флорида.

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Оксана Житнюк

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