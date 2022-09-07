Трамп хранил у себя дома документы о ядерном потенциале другой страны — Washington Post

Экс-президент США Дональд Трамп хранил документы о ядерном потенциале другой страны в своем особняке в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета The Washington Post.

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Агенты Федерального бюро расследований США при обыске в особняке Трампа нашли секретные документы, в которых содержалась информация о готовности иностранного государства "к ядерной обороне". Само государство не незывается.

Адвокат Трампа Кристофер Кисе осудил утечки в СМИ по обыскам у 45-го президента и заявил, что "они продолжаются без уважения к процессу и без учета настоящей правды, что не отвечает интересам правосудия"

Представители Министерства юстиции США и ФБР от комментариев отказались.

СПРАВКА. 8 августа ФБР . 8 августа ФБР провело обыски в доме Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Трамп заявил, что "большая группа агентов ФБР" совершила рейд в его доме и взломала его сейф. Агенты ФБР нашли у Трампа четыре комплекта документов под грифом "совершенно секретно", три комплекта секретных документов и комплекты конфиденциальных документов. В общей сложности они изъяли около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями, рукописной запиской, указом о помиловании союзника Трампа Роджера Стоуна и профайлом "президента Франции".

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Дмитро Гриниченко

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