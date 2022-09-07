Трамп хранил у себя дома документы о ядерном потенциале другой страны — Washington Post
Экс-президент США Дональд Трамп хранил документы о ядерном потенциале другой страны в своем особняке в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета The Washington Post.
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Агенты Федерального бюро расследований США при обыске в особняке Трампа нашли секретные документы, в которых содержалась информация о готовности иностранного государства "к ядерной обороне". Само государство не незывается.
Адвокат Трампа Кристофер Кисе осудил утечки в СМИ по обыскам у 45-го президента и заявил, что "они продолжаются без уважения к процессу и без учета настоящей правды, что не отвечает интересам правосудия"
Представители Министерства юстиции США и ФБР от комментариев отказались.
- 1 сентября президент США Джо Байден также выступал в Пенсильвании, где заявил, что сторонники программы Трампа "Сделаем Америку снова великой" представляют угрозу для демократии. "Эти силы полны решимости отбросить эту страну назад", — сказал Байден, но одновременно заявил, что не осуждает 74 млн американцев, которые проголосовали за Трампа на выборах 2020 года.
- 4 сентября Трамп заявил, что Байден произнес "самую злобную, ненавистную и вызывающую разногласия речь, когда-либо произнесенную американским президентом". Он отметил, что президент США "очернил 75 миллионов граждан" и назвал Байдена "врагом государства".
- В июле New York Magazine написал, что Трамп решил баллотироваться в президенты в 2024 году и уверен в победе.
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