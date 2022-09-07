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Трамп хранил у себя дома документы о ядерном потенциале другой страны — Washington Post

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 12:59
Трамп хранил у себя дома документы о ядерном потенциале другой страны — Washington Post - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Экс-президент США Дональд Трамп хранил документы о ядерном потенциале другой страны в своем особняке в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета The Washington Post.

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Агенты Федерального бюро расследований США при обыске в особняке Трампа нашли секретные документы, в которых содержалась информация о готовности иностранного государства "к ядерной обороне". Само государство не незывается. 

Адвокат Трампа Кристофер Кисе осудил утечки в СМИ по обыскам у 45-го президента и заявил, что "они продолжаются без уважения к процессу и без учета настоящей правды, что не отвечает интересам правосудия"

Представители Министерства юстиции США и ФБР от комментариев отказались.

СПРАВКА. 8 августа ФБР провело обыски в доме Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Трамп заявил, что "большая группа агентов ФБР" совершила рейд в его доме и взломала его сейф. Агенты ФБР нашли у Трампа четыре комплекта документов под грифом "совершенно секретно", три комплекта секретных документов и комплекты конфиденциальных документов. В общей сложности они изъяли около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями, рукописной запиской, указом о помиловании союзника Трампа Роджера Стоуна и профайлом "президента Франции".

  • 1 сентября президент США Джо Байден также выступал в Пенсильвании, где заявил, что сторонники программы Трампа "Сделаем Америку снова великой" представляют угрозу для демократии. "Эти силы полны решимости отбросить эту страну назад", — сказал Байден, но одновременно заявил, что не осуждает 74 млн американцев, которые проголосовали за Трампа на выборах 2020 года. 
  • 4 сентября Трамп заявил, что Байден произнес "самую злобную, ненавистную и вызывающую разногласия речь, когда-либо произнесенную американским президентом". Он отметил, что президент США "очернил 75 миллионов граждан" и назвал Байдена "врагом государства". 
  • В июле New York Magazine написал, что Трамп решил баллотироваться в президенты в 2024 году и уверен в победе.

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Дмитро Гриниченко
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