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В доме в Нидерландах нашли €12,5 млн наличными: деньги весили 255 кг

В доме в Нидерландах нашли €12,5 млн наличными: деньги весили 255 кг - Фото
Полиция. Нидерланды (фото - EPA)
07.05.2020, 09:37

В полиции сообщили, что арестован 35-летний мужчина, его подозревают в отмывании денег

Сотрудники полиции в нидерландском Эйндховене выявили в доме 12,5 млн евро наличными. Об этом сообщает NOS.

По данным полиции, это самая большая сумма, которая была найдена в Нидерландах.

В тайнике находились банкноты от 20 до 500 евро, всего они весили 255 кг. В доме нашли также огнестрельное оружие, кассовый аппарат. Полицейские арестовали 35-летнего мужчину, его подозревают в отмывании денег.

В прошлом году в Амстердаме обнаружили 12,8 млн евро, но эта сумма была разделена и хранилась в пяти домах. Тогда были арестовали семь человек за незаконный оборот наркотиков.

  • 15 февраля сообщалось, что во Франции инкассатор сбежал с 3 млн евро.
Арина Толина
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