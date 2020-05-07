В доме в Нидерландах нашли €12,5 млн наличными: деньги весили 255 кг

Полиция. Нидерланды (фото - EPA)

Сотрудники полиции в нидерландском Эйндховене выявили в доме 12,5 млн евро наличными. Об этом сообщает NOS.

По данным полиции, это самая большая сумма, которая была найдена в Нидерландах.

В тайнике находились банкноты от 20 до 500 евро, всего они весили 255 кг. В доме нашли также огнестрельное оружие, кассовый аппарат. Полицейские арестовали 35-летнего мужчину, его подозревают в отмывании денег.

В прошлом году в Амстердаме обнаружили 12,8 млн евро, но эта сумма была разделена и хранилась в пяти домах. Тогда были арестовали семь человек за незаконный оборот наркотиков.

о Франции инкассатор сбежал с 3 млн евро. 15 февраля сообщалось, что в