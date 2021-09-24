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В двух европейских странах отменят почти все карантинные ограничения

24.09.2021, 18:00
В двух европейских странах отменят почти все карантинные ограничения - Фото
Иллюстративное фото: Javier Etxezarreta/ЕРА

В Норвегии и Португалии отменят почти все карантинные ограничения, действовавшие из-за пандемии коронавируса. Обе страны – лидеры по проценту населения, вакцинированного от COVID-19. Об этом сообщает NRK и Reuters.

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В Норвегии карантинные ограничения перестанут действовать с 16:00 субботы 25 сентября. Премьер Норвегии Эрна Солберг отметила, что "жить с вирусом" придется еще много лет, но эффект от вакцинации позволяет избежать чрезвычайных мер. В стране минимум одной дозой привиты более 90% взрослого населения.

Также с 1 октября в Португалии снимут почти все ограничения, сообщил премьер-министр страны Антонио Коста. В силе останется только ношение масок в общественном транспорте, на крупных мероприятиях, в домах престарелых, больницах, торговых центрах и гипермаркетах. На сегодня в Португалии вакцинировались 83,4% от всего населения страны.

  • 23 сентября 2021 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что карантинные ограничения в Украине могут отменить следующей весной, если большинство украинцев вакцинируются от COVID-19 до Нового года.
  • По данным опроса Деминициатив, 56,5% украинцев не планируют вакцинироваться.

Читайте также: Смерть среди привитых от COVID-19. Сколько случаев было в Украине

Елизавета Кумбер
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норвегия португалия карантин пандемия коронавирус   COVID-19
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