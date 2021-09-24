В двух европейских странах отменят почти все карантинные ограничения

В Норвегии и Португалии отменят почти все карантинные ограничения, действовавшие из-за пандемии коронавируса. Обе страны – лидеры по проценту населения, вакцинированного от COVID-19. Об этом сообщает NRK и Reuters.

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В Норвегии карантинные ограничения перестанут действовать с 16:00 субботы 25 сентября. Премьер Норвегии Эрна Солберг отметила, что "жить с вирусом" придется еще много лет, но эффект от вакцинации позволяет избежать чрезвычайных мер. В стране минимум одной дозой привиты более 90% взрослого населения.

Также с 1 октября в Португалии снимут почти все ограничения, сообщил премьер-министр страны Антонио Коста. В силе останется только ношение масок в общественном транспорте, на крупных мероприятиях, в домах престарелых, больницах, торговых центрах и гипермаркетах. На сегодня в Португалии вакцинировались 83,4% от всего населения страны.

23 сентября 2021 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что карантинные ограничения в Украине могут отменить следующей весной, если большинство украинцев вакцинируются от COVID-19 до Нового года.

По данным опроса Деминициатив, 56,5% украинцев не планируют вакцинироваться.

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Елизавета Кумбер

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