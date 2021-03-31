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В Египте начали расследование по Ever Given. Говорят, может растянуться на два года

31.03.2021, 17:37
В Египте начали расследование по Ever Given. Говорят, может растянуться на два года - Фото
Суэцкий канал, Ever Given (фото - ЕРА)

Сегодня в Египте официально началось расследование ситуации в Суэцком канале, возникшей из-за контейнеровоза Ever Given – он примерно  неделю блокировал движение грузовых судов по каналу. Об этом говорится на сайте Sky News Arabia.

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По словам капитана Сайед Шейша, возглавившего расследование, самым главным будет установить, как действовал капитан контейнеровоза после того, как вошел в Суэцкий канал и получил дальнейшие инструкции по его прохождению. 

Очень многое будет зависеть от желания экипажа Ever Given сотрудничать со следствием – если команда откажется свидетельствовать, расследование может затянуться на два года, отметил Шейш. 

Инженеры уже начали осматривать двигатели судно, в дальнейшем будут проверены все его механизм, чтобы исключить техническую причину инцидента.

Тем временем, в японской компании, которая владеет судном, заявили, что не намерены обсуждать возможные причины аварии, пока не будет закончено следствие. Также в Shoei Kisen Kaisha отметили, что пока не получили ни одной претензии от страховых компаний в связи с блокировкой канала их контейнеровозом.

  • 23 марта 2021 года в Суэцком канале сел на мель Ever Given (водоизмещение 220 000 т, длина 400 м, владелец судоходной линии – Evergreen, судно принадлежит японской компании Shohei Kisen) – один из крупнейших контейнеровозов мира.
  • Движение по каналу, который является одним из основных торговых путей мира, оказалось заблокировано. В пробке несколько дней простояли более 300 судов. 
  • 29 марта гиганта сняли с мели, восстановив движение в канале.

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Дарья Мостовая
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расследование Египет капитан Суэцкий канал Ever Given
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