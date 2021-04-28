В Египте нашли сотню гробниц времен нулевой династии фараонов: фото

Египетские археологи обнаружили 110 древних захоронений в провинции Дакалия недалеко от Каира. Предположительно, все они датируются тремя разными эпохами доисторического периода – египтологи называют его периодом нулевой династии фараонов. Об этом сообщили в Министерстве древностей Египта, выложив на сайте фото находок.

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Среди найденных захоронений 68 гробниц относятся к эпохе цивилизации Нижнего Египта, 37 – к временам народности гиксосы, и еще пять – к периоду Накада III.

Кроме самих гробниц исследователи обнаружили внутри различную погребальную утварь, а также остатки древних печей, амулетов и украшений.

Также археологи обнаружили несколько детских захоронений.

9 апреля археологи нашли в Египте самый "золотой" город: ему около 3000 лет – фото.

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Дарья Мостовая

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