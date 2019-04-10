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10.04.2019, 09:50

В Египте теракт: погибли семь человек

В Египте теракт: погибли семь человек - Фото
Фото: EPA

Террорист-смертник подорвал себя в центре города Шейх-Зувейд в Северном Синае

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В результате самоподрыва террориста-смертника в египетской мухафазе Северный Синай семь человек погибли и по меньшей мере 26 - пострадали. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

Инцидент произошел вчера, 9 апреля. Нападавший привел в действие взрывное устройство у КПП на рынке в центре города Шейх-Зувейд. Это произошло в то время, когда полицейский патрульный отряд проводил проверку. В числе погибших - четыре полицейских и шестилетний ребенок.

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Раненых госпитализировали. Правоохранители и силы безопасности проводят проверки в районе происшествия.

Ответственность за данное нападение взяла на себя террористическая группировка Исламское государство.

Вчера также в сирийской Ракке прогремело два взрыва. Погибли 13 человек, в основном - гражданские.

Ракка была отвоевана у террористической организации Исламское государство проамериканскими и преимущественно курдскими по составу Сирийскими демократическими силами (SDF) еще в 2017 году после масштабной военной операции.

Командование SDF объявило, что в прошлом месяце окончательно победило ИГ после взятия Бахуза на востоке Сирии - последней цитадели джихадистов. Однако, боевики-исламисты перегруппировались в пустыне Бадиа и продолжают совершать нападения на подконтрольные SDF территории, а также террористические акты.

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Теги: Египет, иг, теракт, терроризм
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