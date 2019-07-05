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05.07.2019, 20:38

В экипаже задержанного у Гибралтара танкера есть украинцы

В экипаже задержанного у Гибралтара танкера есть украинцы - Фото
Фото: EPA

По словам властей Гибралтара, членов экипажа рассматривают в качестве свидетелей, а не подозреваемых

На борту иранского танкера Grace 1, который задержали 4 июля возле Гибралтара, есть граждане Украины. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя власти Гибралтара.

По его словам, команда танкера в основном состоит из индийцев, однако есть также пакистанцы и украинцы. Сколько именно украинцев на танкере, не уточняется.

По информации BBC News Украина, украинский консул обратился к властям Гибралтара с просьбой подтвердить или опровергнуть наличие среди членов экипажа граждан Украины. В ответе правоохранители заявили, что членов экипажа рассматривают в качестве свидетелей, а не подозреваемых.

Супертанкер Grace 1 задержали рано утром 4 июля полицейские и таможенные органы Гибралтара при поддержке отряда британских морских пехотинцев. Grace 1 перевозил нефть из Ирана в Сирию. Это первый случай, когда европейская власть задержала танкер за нарушение санкций против Сирии, действующих с 2011 года.

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Теги: танкер, гибралтар
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