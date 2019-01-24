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24.01.2019, 16:21

"В ЕС готовы пойти навстречу Британии и отложить Brexit": Курц

"В ЕС готовы пойти навстречу Британии и отложить Brexit": Курц - Фото
Себастьян Курц (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Но и Британия должна предпринять встречные шаги, считает политик

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В Европе готовы предпринять действия для того, чтобы избежать "жесткого" Brexit, но Британия должна пойти ЕС навстречу. Об этом на международном экономическом форуме в Давосе заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

"ЕС готов сделать все, чтобы избежать жесткого сценария Brexit, в том числе отложить дату выхода в случае необходимости. Но и у Британии должно быть встречное желание", - заявил Курц.

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Ранее сообщалось, что Европарламент назвал условие одобрения соглашения по Brexit. 

Также сегодня появилась информации о возможном стягивании Северной Ирландией к границе с Британией правоохранителей: после реализации Brexit у Британии будет лишь одна сухопутная граница с членом Евросоюза, а это может создать дополнительные сложности при ратификации соглашения.

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Теги: Себастьян курц, brexit
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