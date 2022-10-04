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В Эстонии готовятся к возможным отключениям света – "усилия Москвы явили свой ужасный лик"

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 12:25
В Эстонии готовятся к возможным отключениям света –
Алар Карис (фото – ЕРА)

Россия "играет в опасные игры" не только на поле боя, но и с энергетической безопасностью всей Европы. Об этом после заседания Совета по государственной обороне Эстонии заявил президент страны Алар Карис, призвав сограждан готовиться к возможным временным отключениям электричества, пишет Delfi.

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По словам Кариса, утечки на газопроводах Северный поток – "явная эскалация" со стороны РФ.

"Десятки лет усилий Москвы создать у Европы через энергетическую зависимость критическую уязвимость явили теперь свой ужасный лик. Я хочу, чтобы все жители Эстонии знали, что это Россия стоит за ростом цен последнего года на энергию. Цель Москвы – загнать Эстонию и всю Европу в угол, заставить нас отступить от своих принципов и поддержки Украины", – сказал он.

Карис подчеркнул, что на шантаж "никто не поддастся", однако в свете поведения Москвы "всем нужно быть готовыми к неблагоприятным сценариям развития событий, в том числе к отключениям электричества".

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Євген Пилипенко
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война электричество энергетика прогноз северный поток эстония Алар Карис
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