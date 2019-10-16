В Европе из-за грязного воздуха за год умерли 400 000 человек

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Низкое качество воздуха вызвало около 400 000 преждевременных смертей в Европе в 2016 году. Почти каждый городской житель Европы подвергается воздействию загрязнения, которое превышает допустимые уровни. Такие данные содержатся в отчете Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС), сообщает Reuters.

Автор отчета, эксперт по качеству воздуха ЕАОС Альберто Гонсалес Ортис, сказал, что уровень опасных частиц в европейских городах снижается, но это происходит недостаточно быстро.

"Мы еще не достигли стандартов ЕС и, конечно, мы далеки от стандартов ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения)", - сказал Ортис.

Законодательство ЕС в настоящее время требует, чтобы страны оценивали уровень загрязнения воздуха, особенно в городских районах, и принимали меры в случае достижения определенных уровней.

По словам Ортиса, сокращение количества автомобилей является важным фактором снижения загрязнения воздуха в городах, особенно - уровня диоксида азота.

В сентябре 16-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг с трибуны ООН раскритиковала мировых лидеров за их "пустые слова" и бездействия в борьбе с изменением климата. Во время эмоциональной речи она не сдерживала слез и обвинила политиков в "краже ее детства".

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