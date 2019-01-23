В ФБР сказали, кому не могут платить из-за "шатдауна"

Агент ФБР

В связи с продолжающимся уже пятую неделю "шатдауном" (частичной блокировки работы государственных органов) в США оказалась существенно ограничена работа Федерального бюро расследований. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сотрудники ФБР пожаловались, что из-за приостановки работы правительства без финансирования ведомство больше не может оплачивать работу информаторов и переводчиков.

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Многостраничный доклад, в котором собраны анонимные комментарии сотрудников, опубликовала во вторник, 22 января, Ассоциация агентов ФБР.

"Поскольку ФБР не может платить своим информаторам, существует риск "навсегда потерять и их, и предоставляемую ими информацию", - отметил один из источников, чьи слова приводятся в докладе.

В другом филиале ведомства пожаловались, что у них нет денег на закупку наборов для теста ДНК, запасных шин для автомобилей, а также бумаги для печати.

Еще один агент заявил, что бюро не в состоянии проводить операции под прикрытием, во время которых сотрудники закупают наркотики или оружие у членов банд. "Этот метод мы используем, чтобы преследовать группировки и зачистить улицы от оружия и наркотиков", - подчеркнул сотрудник ФБР.

"Каждый день "шатдауна" увеличивает препятствия для работы ФБР", - заявил глава Ассоциации агентов ФБР Том О'Коннор в ходе пресс-конференции.

Таким образом, растет ущерб как в области операций ФБР по борьбе с терроризмом, так и в защите против действий иностранных спецслужб, подчеркнул он.

Большая часть из приблизительно 13 тысяч агентов ФБР продолжает трудиться, несмотря на то, что из-за "шатдауна" они уже пятую неделю не получают зарплату. Всего из-за отсутствия финансирования пострадали около 800 тысяч американских госслужащих: многие из них отправлены в принудительный неоплачиваемый отпуск.

8 января Трамп впервые за два года своего президентства выступил с телеобращением к нации из Овального кабинета, вновь призвав возвести заграждения на южной границе и дать на это финансирование, из-за чего и произошел шатдаун. Четверть федеральных учреждений США не работают с 22 декабря.