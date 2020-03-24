В Финляндии коронавирусом заболели 10-й президент с женой: оба старше 80 лет

У десятого президента Финляндии Мартти Ахтисаари диагностировано коронавирусное заболевание COVID-19. Как пишет со ссылкой на канцелярию президента местное издание Yle, "с учетом обстоятельств он чувствует себя хорошо".
Инфекцию у нобелевского лауреата 2008 года подтвердили вчера, 23 марта.
21 марта коронавирус диагностировали у его супруги Ээвы Ахтисаари. Она, вероятно, заразилась во время концерта в честь Международного женского дня, прошедшего в Доме музыки в Хельсинки, пишет источник. На этом мероприятии она была вместе с 11-м президентом страны Тарьей Халонен.
Мартти Ахтисаари, который возглавлял Финляндию с 1994 по 2000 год, - 82 года. Его супруге - на год больше.
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