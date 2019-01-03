В Финляндии задержанную россиянку оставили под стражей

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Задержанная в Финляндии по запросу американских властей гражданка РФ Мира Тэрада останется под стражей. Об этом сообщила адвокат россиянки Йоханна Карвинен, передает российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Подтверждаю, что суд принял решение оставить ее под стражей. Через две недели будет возможность вновь попросить об изменении меры пресечения, но мы пока не обсудили новое обращение в суд", - сказала она.

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Финский суд 2 января не рассматривал вопрос экстрадиции Тэрады в США, это решение будут принимать чиновники минюста Финляндии после получения рекомендации Верховного суда.

Россиянку Мира Тэрада 1988 года рождения (до 2017 года - Оксана Вовк) задержала 15 декабря пограничная служба Финляндии в аэропорту города Вантаа, она следовала из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию.

Задержание провели на основании ордера Интерпола по обращению властей США. Тэрада сообщила, что американские власти обвиняют ее в том, что в США с 2013 по 2016 годы она нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. Свою вину она отрицает.