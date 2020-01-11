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В Германии автобус столкнулся с грузовиком: есть погибшие

В Германии автобус столкнулся с грузовиком: есть погибшие - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
11.01.2020, 11:25

Жертвами аварии стали два человека

На западе Германии в результате столкновения туристического автобуса с грузовиком погибли два человека, 27 травмированы. Об этом сообщает Bild.

"В пятницу в 17:45 небольшой грузовик врезался в автобус на федеральной трассе 19 вблизи Хайденгайма. Оба водителя погибли. Еще два человека в автобусе получили серьезные ранения, 25 - легкие травмы" - отмечается в сообщении.

В полиции сообщили, что 30 взрослых ехали на дневную экскурсию в пределах Баден-Вюртемберга.

По предварительной информации, водитель грузовика повернул налево и врезался во встречный транспорт. Столкновение было настолько сильным, что оба водителя, 60 и 56 лет, погибли на месте аварии.

  • 10 ноября на юго-западе Германии произошла масштабная авария с участием 18 автомобилей, 29 человек получили травмы различной степени тяжести.
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дтп Германия грузовик туристический автобус
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