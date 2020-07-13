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В Германии "лесной Рэмбо" разоружил четырех полицейских: его сутки ищет спецназ

13.07.2020, 15:15
В Германии
Спецоперация в Германии по поимке лесного Рэмбо (Фото - EPA - Ronald Wittek) (2)

В Германии мужчина разоружил четырех полицейских, а затем скрылся в лесу. Его не могут задержать уже более суток

В Германии сотни полицейских ищут 31-летнего мужчину, который разоружил четырех правоохранителей, а затем скрылся в лесу. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба местной полиции.

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Инцидент произошел вчера. В полицию поступило сообщение о вооруженном мужчине в камуфляже, который находился в доме неподалеку от французской границы. Четверо правоохранителей прибыли на вызов и обнаружили вооруженного луком, стрелами, ножом и пистолетом мужчину. Изначально он сотрудничал с полицейскими, а затем внезапно направил на них оружие и потребовал отдать пистолеты. 

Полицейские удовлетворили его требование, чтобы "предотвратить худшее", говорят в пресс-службе. Затем преступник скрылся в лесу с полученными от полицейских пистолетами. Никто не пострадал.  

Полицейские начали крупную спецоперацию по поимке злоумышленника. В ней задействованы сотни полицейских, бойцов спецназа, кинологи и вертолеты, однако поиски продолжаются уже сутки. В полиции говорят, что мужчина очень хорошо ориентируется в лесу, поэтому ему удается до сих пор скрываться от них. Также правоохранители сообщили, что мужчина ранее имел проблемы с законом.

Издание Bild сообщает, что подозреваемого зовут Ив Рауш и уже успело назвать его "лесным Рэмбо".

Владислав Сердюк
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