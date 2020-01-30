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В Германии лидера ультраправых лишили депутатского иммунитета

В Германии лидера ультраправых лишили депутатского иммунитета - Фото
Александер Гауланд (Фото: EPA/Focke Strangmann)
30.01.2020, 14:51

Александр Гауланд подозревается в уклонении от уплаты налогов

30 января Бундестаг лишил депутатской неприкосновенности лидера фракции ультраправой партии Альтернатива для Германии Александера Гауланда. Об этом сообщает DW.

Решение приняли по запросу прокуратуры Франкфурта-на-Майн, которая расследует дело о возможном уклонении Гауландом от уплаты налогов.

Прокуратура сразу же отдала распоряжение провести обыски в его квартирах. 

Расследование по подозрению в налоговом правонарушении началось в марте 2019 года. 

  • В 2017 году Гауланд заявлял, что "Крым никогда не вернется в Украину, а санкции (против РФ - ред.) не имеют значения". Он также выражал мнение, что "Россия - это европейское государств, а ее противостояние с НАТО следует остановить".
  • В 2018 году депутаты от партии, которую возглавляет Гауланд, посетили оккупированный Крым, заявив, что "их не пугают угрозы Киева о запрете въезда в Украину".

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