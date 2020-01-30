В Германии лидера ультраправых лишили депутатского иммунитета

30 января Бундестаг лишил депутатской неприкосновенности лидера фракции ультраправой партии Альтернатива для Германии Александера Гауланда. Об этом сообщает DW.
Решение приняли по запросу прокуратуры Франкфурта-на-Майн, которая расследует дело о возможном уклонении Гауландом от уплаты налогов.
Прокуратура сразу же отдала распоряжение провести обыски в его квартирах.
Расследование по подозрению в налоговом правонарушении началось в марте 2019 года.
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