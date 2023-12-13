В Германии огласили обвинения по делу "рейхсбюргеров": без России и тут не обошлось

Прокуратура Германии выдвинула обвинения 26 "рейхсбюргерам" в заговоре с целью государственного переворота. В деле есть российский след

Здаание Федеральной прокуратурі Германии в Карлсруэ (Фото - generalbundesanwalt.de)

Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения в заговоре с целью государственного переворота членам крайне правого движения так называемых "рейхсбюргеров". Одна из обвиняемых – гражданка России, а следствие утверждает, что участники группировки "консультировались" с официальными лицами РФ.

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12 декабря прокуратуры ряда федеральных земель Германии опубликовали формулировки обвинений общим числом 26 подозреваемым в участии в террористической организации и одной гражданке России, которая обвиняется в поддержке этой организации. В обвинения включена также подготовка к государственному перевороту.

По формулировке прокуратуры, "обвиняемые подозреваются в членстве в террористической организации, а также в подготовке предательского предприятия".

Следствие утверждает, что участники группы хотели свергнуть политический строй Германии через вооруженное нападение на Рейхстаг и аресты депутатов Бундестага. По всей стране группа намеревалась создать 280 отрядов, задачей которых было бы "арестовать и казнить" противников переворота.

Планы переворота были разработаны вплоть до состава нового правительства.

В числе обвиняемых – бывшая член Бундестага от крайне правой партии Альтернатива для Германии (АдГ) Биргит Мальзак-Винкеманн (действующая на момент ареста судья, должна была стать министром юстиции после переворота) и князь Генрих XIII Ройсс (должен был стать главой государства после переворота).

Прокуратура утверждает, что в ходе подготовки к перевороту участники заговора вступили в контакт с российскими госслужащими и обсуждали с ними "новый порядок в Германии".

Судебные процессы по делу "рейхсбюргеров" пройдут в высших земельных судах Франкфурта, Мюнхена и Штутгарта.

Движение "рейхсбюргеров" объединяет несколько течений сторонников "теории заговора", согласно которой современное немецкое государство "незаконно", а его существование поддерживается тайными внешними силами.

По данным Федерального ведомства по охране конституции, в 2017 году движение насчитывало до 17 000 человек, в 2022 году – уже около 23 000 человек.

В декабре 2022 года в Германии арестовали 25 правых экстремистов, которые якобы планировали вооруженный государственный переворот. Во время обысков у них нашли боевое оружие, сигнальные пистолеты и тысячи евро наличными.

10 октября 2023 года полиция Германии провела в ряде федеральных земель обыски у "рейхсбюргеров" и арестовала еще несколько человек.

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