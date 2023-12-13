У Німеччині оголосили обвинувачення у справі "рейхсбюргерів": без Росії й тут не обійшлося

Прокуратура Німеччини висунула обвинувачення 26 "рейхсбюргерам" у змові з метою державного перевороту. У справі є російський слід

Федеральна прокуратура Німеччини в Карлсруе (Фото - generalbundesanwalt.de)

Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення у змові з метою державного перевороту членам вкрай правого руху так званих "рейхсбюргерів". Одна з обвинувачених – громадянка Росії, а слідство стверджує, що учасники угруповання "консультувалися" з офіційними особами РФ.

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12 грудня прокуратури низки федеральних земель Німеччини опублікували формулювання обвинувачень загальним числом 26 підозрюваним в участі у терористичній організації та одній громадянці Росії, яка звинувачується у підтримці цієї організації. До обвинувачень включено також підготовку до державного перевороту.

За формулюванням прокуратури, "обвинувачені підозрюються у членстві у терористичній організації, а також у підготовці зрадницького підприємства".

Слідство стверджує, що учасники групи хотіли скинути політичний лад Німеччини через збройний напад на Рейхстаг та арешти депутатів Бундестагу. По всій країні група мала намір створити 280 загонів, завданням яких було б "заарештувати і стратити" супротивників перевороту.

Плани перевороту було розроблено аж до складу нового уряду.

Серед обвинувачених – колишня членкиня Бундестагу від вкрай правої партії Альтернатива для Німеччини (АдН) Біргіт Мальзак-Вінкеманн (діюча на момент арешту суддя, повинна була стати міністром юстиції після перевороту) і князь Генріх XIII Ройсс (мав стати главою держави після перевороту).

Прокуратура стверджує, що під час підготовки до перевороту учасники змови вступили в контакт із російськими держслужбовцями та обговорювали з ними "новий порядок у Німеччині".

Судові процеси у справі "рейхсбюргерів" відбудуться у вищих земельних судах Франкфурта, Мюнхена та Штутгарта.

Рух "рейхсбюргерів" поєднує кілька течій прихильників "теорії змови", згідно з якою сучасна німецька держава "незаконна", а її існування підтримується таємними зовнішніми силами.

За даними Федерального відомства з охорони конституції, у 2017 році рух налічував до 17 000 осіб, у 2022 році – вже близько 23 000 осіб.

У грудні 2022 року у Німеччині заарештували 25 правих екстремістів, які нібито планували збройний державний переворот. Під час обшуків у них знайшли бойову зброю, сигнальні пістолети та тисячі євро готівкою.

10 жовтня 2023 року поліція Німеччини провела у низці федеральних земель обшуки у "рейхсбюргерів" і заарештувала ще кілька людей.

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