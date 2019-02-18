В Германии ответили на просьбу Трампа забрать боевиков ИГ

Хайко Маас (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Партнерам в Европе будет "исключительно сложно" исполнить призыв президента США Дональда Трампа о принятии плененных в Сирии членов джихадистской группировки "Исламское государство". Об этом сообщил глава МИДа Германии Хайко Маас, пишет Deutsche Welle.

В частности, принять боевика ИГ в Германии возможно, если ему предстоит немедленно предстать перед немецким судом.

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Министр добавил, что наличие немецкого гражданства дает право на возвращение в страну. Однако в Сирии в настоящее время нет возможности проверить гражданство, подчеркнул Маас. По его словам, Берлин координирует свои планы по этому вопросу с Парижем и Лондоном.

В ведомстве также сообщили, что все граждане Германии, в том числе и те, кого подозревают в участии в боевых действиях на стороне ИГ, имеют право на возвращение. ФРГ готова принять плененных джихадистов с немецким гражданством, если им обеспечат доступ к консульской поддержке со стороны немецких дипломатов, подчеркнули в ведомстве.

Ранее Трамп обратился к союзникам в Европе с просьбой принять восемьсот боевиков ИГ, захваченных американскими вооруженными силами в ходе операции в Сирии.