В Германии поймали "лесного Рэмбо", разоружившего четырех полицейских

Во время задержания беглец и один спецназовец получили травмы

Сегодня, 17 июля, в Германии полиция обнаружила и задержала 31-летнего Ива Рауша, который 12 июля назад разоружил четырех правоохранителей и ушел в лес. При беглеце были пистолеты, которые он отобрал у полицейских. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Как рассказал руководитель операции Юрген Ригер, Рауша нашли в кустарнике, благодаря сообщению свидетеля. Захваченные пистолеты полицейских беглец положил перед собой, также у него был топор. Во время задержания Рауш и один сотрудник спецподразделения, получили легкие повреждения.

Во время поисков Рауша сотни полицейских прочесывали район вокруг Оппенау. Им помогали коллеги на вертолетах с тепловизорами, а также спецназовцы.

12 июля Ив Рауш, который без разрешения поселился в садовом домике, разоружил четверых полицейских , приехавших по вызову владельца здания.

, приехавших по вызову владельца здания. Прокурор Гервиг Шефер через несколько дней после побега описывал Рауша как рейнджера, который хорошо справляется один в среде дикой природы. По данным следователей, он одержим оружием.

Наталия Медведева

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