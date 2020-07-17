В Германии поймали "лесного Рэмбо", разоружившего четырех полицейских
Во время задержания беглец и один спецназовец получили травмы
Сегодня, 17 июля, в Германии полиция обнаружила и задержала 31-летнего Ива Рауша, который 12 июля назад разоружил четырех правоохранителей и ушел в лес. При беглеце были пистолеты, которые он отобрал у полицейских. Об этом сообщает Deutsche Welle.
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Как рассказал руководитель операции Юрген Ригер, Рауша нашли в кустарнике, благодаря сообщению свидетеля. Захваченные пистолеты полицейских беглец положил перед собой, также у него был топор. Во время задержания Рауш и один сотрудник спецподразделения, получили легкие повреждения.
Во время поисков Рауша сотни полицейских прочесывали район вокруг Оппенау. Им помогали коллеги на вертолетах с тепловизорами, а также спецназовцы.
- 12 июля Ив Рауш, который без разрешения поселился в садовом домике, разоружил четверых полицейских, приехавших по вызову владельца здания.
- Прокурор Гервиг Шефер через несколько дней после побега описывал Рауша как рейнджера, который хорошо справляется один в среде дикой природы. По данным следователей, он одержим оружием.
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