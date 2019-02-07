В Германии предложили "отодвинуть" российские ракеты за Урал

Иллюстративное фото (EPA)

На фоне выхода РФ и США из ракетного договора, в Германии предложили разместить российские ракеты за Уралом. Об этом пишет FAZ.

Предложение двух депутатов Бундестага в Москве уже встретили острой критикой, даже несмотря на возможные ответные шаги США - допуск российской инспекции к американским ПРО в Румынии.

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DW также пишет, что Китай и Япония будут "не в восторге" от предложения немецких депутатов. С другой стороны, эти страны могут принять участие в переговорах о контроле над вооружением, и тогда "все получат двойную выгоду".

В то же время, в Германии сомневаются, что Вашингтон согласится на предложение, поскольку вряд ли командование США откроет россиянам доступ к компьютерным компонентам своей ПРО.

Ранее США вышли из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Вслед за Америкой на аналогичный шаг пошла и Россия, заявив при этом о начале работы над новой ракетой Калибр.

На выход США и РФ из ДРСМД отреагировали и в Украине: глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина может заняться разработкой своих крылатых и баллистических ракет.