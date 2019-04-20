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20.04.2019, 16:37

В Германии предложили создать новый договор о ракетах

В Германии предложили создать новый договор о ракетах - Фото
Эберхард Цорн (фото - EPA)

Эберхард Цорн отметил, что в новом договоре о контроле за вооружением должно быть большее количество участников

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Генерал Вооруженных сил Германии Эберхард Цорн заявил о необходимости создания нового договора о контроле за вооружением. Об этом сообщает Haz.de.

"Обеспокоен тем, что будет с ракетами средней дальности, если этот договор будет потеряно полностью. Я думаю, что нужно установить новый режим контроля над вооружением. Нужно призвать всех - Россию, США, Китай", - сказал Цорн.

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Он отметил, что в новом договоре о контроле за вооружением должно быть большее количество участников, чем в договоре о ракетах средней и малой деятельности.

Цорн считает, что новая сделка могла бы стать заменой договора о ракетах.

30 декабря 2018 года в России угрожали принять ответные меры в связи с угрозой размещения в Европе американских ракет, запрещенных Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В начале декабря российский президент Владимир Путин заявил, что его страна будет разрабатывать баллистические ракеты, запрещенные ДРСМД, если Соединенные Штаты выйдут из него. Накануне США выдвинули Росии ультиматум - Штаты выйдут из договора РСМД, если Россия в течение ближайших 60 дней не вернется к выполнению условий соглашения.

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Теги: Германия, договор, ракеты, Эберхард Цорн
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