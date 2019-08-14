В Германии сокращается число прихожан христианских церквей

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В Германии продолжает сокращаться число прихожан самых массовых христианских церквей в стране – протестантской и католической. В 2018 году их стало почти на 450 тысяч меньше, сообщает DW.

Количество протестантов сократилось почти на 220 тысяч, а католиков - на 216 тысяч. Всего католиков в Германии более 23 миллионов, протестантов - чуть больше 21 миллиона.

Особенно заметен отток прихожан в крупных городах.

Евангелическая церковь Германии даже предложила своим общинам подумать об отказе от проведения воскресных богослужений. В среднем примерно 734 тысячи протестантов не пропускают таких богослужений, а это меньше 4% всех прихожан.

Согласно результатам исследования, проведенного три месяца назад социологическим центром Generationenverträge, к 2060 году число прихожан в ФРГ сократится почти наполовину.

Церкви прилагают все усилия к тому, чтобы удержать людей. Епископство баварского Регенсбурга даже организовало горячую телефонную линию для прихожан, решивших выйти из церкви.

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