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01.07.2019, 21:49

В Германии упал военный вертолет, погиб человек

В Германии упал военный вертолет, погиб человек - Фото
Фото: twitter.com/Polizei_HM

Вертолет принадлежал международному центру подготовки пилотов

Учебный вертолет Бундесвера типа Eurocopter EC 135 упал во время полета в северной части Германии. Инцидент произошел в понедельник, 1 июля, вблизи населенного пункта Ерцен в федеральной земле Нижняя Саксония. Один человек погиб, еще один - получил травмы и доставлен в больницу. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным местной пожарной службы, несчастный случай произошел в 13:51 по местному времени.

По информации СМИ, на борту EC 135 находились инструктор и курсант.

В Бундесвере пока не называют причин падения вертолета. В Минобороны Германии говорят, что вертолет принадлежал международному центру подготовки пилотов вертолетов вблизи Бюкенбурга.

24 июня в Германии во время учебного полета в районе Мекленбург-Передняя Померания столкнулись и разбились два военных самолета Eurofighter. 

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Теги: вертолет, авиакатастрофа
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