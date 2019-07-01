В Германии упал военный вертолет, погиб человек

Фото: twitter.com/Polizei_HM

Учебный вертолет Бундесвера типа Eurocopter EC 135 упал во время полета в северной части Германии. Инцидент произошел в понедельник, 1 июля, вблизи населенного пункта Ерцен в федеральной земле Нижняя Саксония. Один человек погиб, еще один - получил травмы и доставлен в больницу. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным местной пожарной службы, несчастный случай произошел в 13:51 по местному времени.

По информации СМИ, на борту EC 135 находились инструктор и курсант.

В Бундесвере пока не называют причин падения вертолета. В Минобороны Германии говорят, что вертолет принадлежал международному центру подготовки пилотов вертолетов вблизи Бюкенбурга.

24 июня в Германии во время учебного полета в районе Мекленбург-Передняя Померания столкнулись и разбились два военных самолета Eurofighter.