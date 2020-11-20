В Германии врача подозревают в убийстве двух умирающих пациентов с COVID-19

Подозреваемый признал применение эвтаназии только в одном случае, объяснив, что хотел прекратить страдания пациента и его родственников

В Германии по подозрению в убийстве двух пациентов задержали старшего врача университетской больницы города Эссена. Об этом сообщает пресс-служба полиции Эссена.

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По информации издания Bild, пациенты болели COVID-19 в очень тяжелой форме и находились в реанимации.

Полиция подозревает, что врач намеренно и незаконно ввел тяжелобольным умирающим людям лекарство, которое привело к их немедленной смерти.

По данным полиции, пациенты (мужчины 47 и 50 лет) умерли 13 и 17 ноября 2020 года.

Как отмечается, подозреваемый признал применение эвтаназии только в одном случае, объяснив свои действия тем, что хотел положить конец дальнейшим страданиям пациента и его родственников.

Врача арестовали.

26 февраля 2020 года Конституционный суд Германии решил, что право на смерть по собственному усмотрению относится к личным правам человека, и разрешил в стране коммерческую эвтаназию.

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Наталия Медведева

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