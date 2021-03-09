В Германии выявлен "комбивирус", гибрид британского и южноафриканского штаммов – Spiegel

В Германии обнаружили первые случаи варианта коронавируса, сочетающего в себе генетические изменения, известные из Великобритании и Южной Африки. Об этом сообщает Spiegel.

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Как отмечается, пока не ясно, насколько опасен новый мутант и как он реагирует на существующие вакцины и антитела переболевших COVID-19..

По информации Spiegel, вариант коронавируса, который сочетает в себе генетические изменения, впервые обнаруженные в Великобритании и Южной Африки, был выявлен во время плановой проверки в аэропорту BER в Берлине у путешественника из Саксонии.

Сообщается, что подобная мутация уже зафиксирована в нескольких странах, например в Дании, Италии, Нигерии, Норвегии, Канаде, Великобритании и США.

10 февраля сообщалось, что британский вариант коронавируса "вооружился" мутацией, защищающей его от иммунного ответа.

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Наталия Медведева

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