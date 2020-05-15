В Германии за осквернение символики ЕС хотят сажать в тюрьму

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В Германии надругательство над символикой Европейского Союза и государственными флагами других стран в будущем может быть наказано денежным штрафом либо лишением свободы на срок до трех лет. Соответствующий закон 14 мая принял бундестаг, сообщает DW.

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Издание отмечает, что поводом послужил инцидент 2017 года, когда в Берлине демонстранты сжигали флаги Израиля. "Нельзя, чтобы в Германии горели израильские флаги", - подчеркнул эксперт по вопросам правовой политики из фракции СДПГ в бундестаге Йоханнес Фехнер.

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Ранее штраф или лишение свободы грозили только за оскорбление государственных символов Германии.

Теоретически наказание могло последовать и за надругательство над символами других государств, но лишь при определенных условиях. "Сжигание флагов в общественных местах не имеет ничего общего с мирным протестом. Такие действия лишь разжигают ненависть, ярость и агрессию", - подчеркнула министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт.

Против принятия новой уголовно-правовой нормы выступила фракция правопопулистской партии Альтернатива для Германии (АдГ). По ее мнению, запрет на надругательство над зарубежными флагами представляет собой "чрезмерное вмешательство в свободу мнений и искусства". Однако ее ходатайство отклонили подавляющим большинством голосов.

инистерство здравоохранения Германии предлагало ввести штрафы для тех родителей, кто не делает прививки детям, а также не допускать непривитых детей в дошкольные и школьные учебные заведения. 6 мая сообщалось , что м