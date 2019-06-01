В Германии "зеленые" впервые обогнали в рейтинге партию Меркель

Ангела Меркель (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Немецкая партия Союз-90/зеленые впервые с момента основания обогнала в рейтинге правящий блок партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС). Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Trendbarometer, проведенного немецкими телекомпаниями RTL и n-tv 1 июня, передает Deutsche Welle.

Сообщается, что через неделю после выборов в Европарламент и региональных выборов в Бремене, "зеленые" улучшили свой результат на 9% - сейчас их рейтинг составляет 27%.

Отмечается, что партия увеличивает количество сторонников прежде всего за счет тех, кто ранее не участвовал в голосованиях и не определился с выбором.

По данным опроса, блок правящих партий ХДС/ХСС за последнюю неделю, напротив утратил 2%. Их рейтинг его по сравнению с прошедшей неделей снизился с 28% до 26%.

Также отмечается, что рекордно низкий результат показала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). За неделю до выборов в Европарламент рейтинг одобрения социал-демократов составлял 17%, а на этой неделе снизился до 12% - это самый низкий показатель, когда-либо продемонстрированный партией на федеральном уровне.

Рейтинг Свободной демократической партии (СвДП) изменений не претерпел, оставшись на уровне 8%. Правые популисты из Альтернативы для Германии (АдГ) потеряли два процентных пункта, получив суммарно 12% голосов опрошенных. Эксперты отмечают, что АдГ в значительной степени исчерпала свой избирательный потенциал.

27 мая были объявлены результаты выборов в Европарламент. Из 751 места в Европарламенте наибольшее количество, 178 мест, получила Европейская народная партия (EPP), на втором месте Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) - 152 места, на третьем - Альянс либералов и демократов для Европы (ALDE&R) со 108 мандатами.