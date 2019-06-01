Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.06.2019, 22:14

В Германии "зеленые" впервые обогнали в рейтинге партию Меркель

В Германии "зеленые" впервые обогнали в рейтинге партию Меркель - Фото
Ангела Меркель (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Разница пока в 1%

Немецкая партия Союз-90/зеленые впервые с момента основания обогнала в рейтинге правящий блок партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС). Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Trendbarometer, проведенного немецкими телекомпаниями RTL и n-tv 1 июня, передает Deutsche Welle. 

Сообщается, что через неделю после выборов в Европарламент и региональных выборов в Бремене, "зеленые" улучшили свой результат на 9% - сейчас их рейтинг составляет 27%.

Отмечается, что партия увеличивает количество сторонников прежде всего за счет тех, кто ранее не участвовал в голосованиях и не определился с выбором. 

По данным опроса, блок правящих партий ХДС/ХСС за последнюю неделю, напротив утратил 2%. Их рейтинг его по сравнению с прошедшей неделей снизился с 28% до 26%. 

Также отмечается, что рекордно низкий результат показала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). За неделю до выборов в Европарламент рейтинг одобрения социал-демократов составлял 17%, а на этой неделе снизился до 12% - это самый низкий показатель, когда-либо продемонстрированный партией на федеральном уровне. 

Рейтинг Свободной демократической партии (СвДП) изменений не претерпел, оставшись на уровне 8%. Правые популисты из Альтернативы для Германии (АдГ) потеряли два процентных пункта, получив суммарно 12% голосов опрошенных. Эксперты отмечают, что АдГ в значительной степени исчерпала свой избирательный потенциал.

27 мая были объявлены результаты выборов в Европарламент. Из 751 места в Европарламенте наибольшее количество, 178 мест, получила Европейская народная партия (EPP), на втором месте Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) - 152 места, на третьем - Альянс либералов и демократов для Европы (ALDE&R) со 108 мандатами.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Ангела Меркель, Зеленые, хдс/хсс
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 