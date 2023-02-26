"В голове может быть все". Министр обороны Испании обеспокоена последней речью Путина

Министр обороны Испании Маргарита Роблес считает, что Россия и ее диктатор Владимир Путин не хотят мира. Об этом она сказала в интервью газете La Vanguardia, комментируя последнее выступление Путина.

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"[Он] подчеркнул, что не хочет мира. Он хорошо понимает, что проигрывает эту битву. Его очень угрожающие высказывания о том, что "война не закончится" и что Россия непобедима, свидетельствуют об опасности для человечества", – сказала Роблес.

Она предположила, что Россия вряд ли применит ядерное оружие против Украины, "но в голове Путина может быть все".

Роблес добавила, что у Испании нет данных, которые бы указывали на готовность России к такому шагу.

"Мы все хотим прекращения огня, но российский президент дал понять, вне всяких сомнений, что он хочет продолжать эту войну. Ценой жизни тысяч украинцев, а также многих россиян, которые вынуждены смотреть в глаза смерти непонятно за что, потому что это ни справедливо, ни законно", – сказала министерша.

Владимир Зеленский также считает, что Путин не ведет переговоры, а просто "морочит голову".

Если переговоры с Кремлем вообще возможны, то только тогда, когда Украина добьется возможности диктовать на них условия, заявили в Литве.

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Андрій Водяний

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