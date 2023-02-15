Переговоры начнутся, когда Украина получит возможность диктовать условия – посол Литвы
Если переговоры с Кремлем вообще возможны, то только тогда, когда Украина добьется возможности диктовать на них условия. Такое мнение высказал в беседе с LRT.lt посол Литвы в Киеве Вальдемарас Сарапинас.
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"Если и будут переговоры (Украины с Россией. – Ред.), то только в том случае, если Украина будет иметь возможность диктовать условия", – сказал Сарапинас.
Посол считает, что последние несколько недель и встречи в формате Рамштайн дают основания для оптимизма, поскольку Украине начали передавать тяжелые танки, артиллерию и средства ПВО.
В то же время, подчеркивает Сарапинас, все заявленные на сегодняшний день объемы помощи намного меньше потребностей Украины.
Основной причиной промедления Запада с военной поддержкой посол считает то, что "некоторые из наших западных союзников, союзников Украины, до сих пор не определились, каким должен быть исход этой войны в целом". По его мнению, многих на Западе "преследует страх перед поражением России" и "перед неопределенностью того, что будет после этого поражения".
"Все должны поверить в то, о чем четко заявляет Украина – ее целью является возвращение к границам 1991 года", – сказал посол.
Он также подчеркнул, что "все должны осознать, что успех Украины связан не только с ее будущим, но и с будущим всей Европы и всего мира".
- 19 января Литва объявила о пакете военной помощи для Украины на 125 млн евро, в который включены вертолеты Ми-8 и пушки L-70.
- 31 января президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что красные линии Запада относительно поставок Украине истребителей и ракет дальнего радиуса действия "должны быть пересечены".
- 7 февраля Минобороны Литвы сообщило, что передало Украине несколько десятков зенитных установок L-70 с боезапасом.
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