Переговоры начнутся, когда Украина получит возможность диктовать условия – посол Литвы

Если переговоры с Кремлем вообще возможны, то только тогда, когда Украина добьется возможности диктовать на них условия. Такое мнение высказал в беседе с LRT.lt посол Литвы в Киеве Вальдемарас Сарапинас.

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"Если и будут переговоры (Украины с Россией. – Ред.), то только в том случае, если Украина будет иметь возможность диктовать условия", – сказал Сарапинас.

Посол считает, что последние несколько недель и встречи в формате Рамштайн дают основания для оптимизма, поскольку Украине начали передавать тяжелые танки, артиллерию и средства ПВО.

В то же время, подчеркивает Сарапинас, все заявленные на сегодняшний день объемы помощи намного меньше потребностей Украины.

Основной причиной промедления Запада с военной поддержкой посол считает то, что "некоторые из наших западных союзников, союзников Украины, до сих пор не определились, каким должен быть исход этой войны в целом". По его мнению, многих на Западе "преследует страх перед поражением России" и "перед неопределенностью того, что будет после этого поражения".

"Все должны поверить в то, о чем четко заявляет Украина – ее целью является возвращение к границам 1991 года", – сказал посол.

Он также подчеркнул, что "все должны осознать, что успех Украины связан не только с ее будущим, но и с будущим всей Европы и всего мира".

Сергій Бережний

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