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В горах Гренландии впервые за историю наблюдений пошел не снег, а дождь

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2021, 11:22
В горах Гренландии впервые за историю наблюдений пошел не снег, а дождь - Фото
Фото: Walking Mountains Science Center

Впервые за историю наблюдений на одной из самых высоких точек ледникового щита Гренландии прошел дождь. Об этом сообщает CNN.

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В третий раз меньше чем за 10 лет температура около научной станции Саммит Кэмп, расположенной примерно в 3000 м над уровнем моря, поднялась выше нуля. Впервые с 1950 года, когда здесь начались наблюдения за погодой, вместо снега пошел сильный дождь.

По информации Национального центра данных по снегу и льду Университета Колорадо, на ледяной щит Гренландии в субботу, 14 августа, выпало около 7 млрд тонн воды. За воскресенье, 15 августа, ледник потерял в семь раз большее количество льда, чем среднесуточное значение для этого времени года.

Ученые уверены, что происходящее – свидетельство быстрого потепления в Гренландии. "То, что происходит, – это не просто теплое десятилетие или два в условиях изменчивого климата. Это беспрецедентно", – заявил журналистам сотрудник Университета Колорадо Тед Скамбос.

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Денис Юдин
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дождь гренландия ледник
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