В Греции отложили голосование об изменении названия Македонии

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В греческом парламенте перенесли на 25 января голосование по ратификации соглашения с Македонией о смене названия последней. Об этом пишет Ekathimerini.

Предварительно планировалось провести голосование сегодня поздним вечером, но по итогам заседания парламентских спикеров и их заместителей его решили отложить.

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Тем временем в Афинах усилили меры безопасности в ожидании серьезных беспорядков.

Ожидается, что парламент ратифицирует соглашение. Правительство премьер-министра Ципраса заручилось поддержкой не менее чем 151 депутата в 300-местном парламенте.

Против документа выступает оппозиционная партия Новая демократия.

Соглашение, направленное на урегулирование 28-летнего спора между двумя странами по использованию термина "Македония", вызвало сильное сопротивление среди многих греков.

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Македония подписала соглашение с Грецией о переименовании страны в Северную Македонию, чтобы разблокировать переговоры о членстве в ЕС.

В НАТО также требуют сменить название, чтобы рассматривать перспективы членства страны в альянсе.

Ранее парламент Македонии одобрил новое название государства, а албанский язык признали в стране официальным.