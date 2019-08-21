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В Греции разбился вертолет с россиянами: есть жертвы - фото

В Греции разбился вертолет с россиянами: есть жертвы - фото - Фото
Авиакрушение в Греции (Фото: ekathimerini.com)
21.08.2019, 12:40

Погибли двое россиян и пилот из Греции

В Греции потерпел крушение частный вертолет с россиянами на борту, пишет Ekathimerini.

Авария произошла накануне вечером неподалеку от острова Порос в 60 км от Афин. В результате погибли двое пассажиров-россиян в возрасте 24 и 56 лет, а также 57-летний летчик из Греции. Их тела обнаружили в воде во время поисков недалеко от острова.

Вертолет был застрахован летел с острова в Афины. Причину смертельного инцидента устанавливают эксперты.

Авария повлекла перебои в поставке электричества из-за повреждения линии электропередач. Их обещают устранить уже сегодня.

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вертолет жертвы Греция россияне авиакрушение
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