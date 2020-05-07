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В Грузии будут рады принять туристов уже этим летом

В Грузии будут рады принять туристов уже этим летом - Фото
Тбилиси, Грузия (ФОТО: ЕРА)
07.05.2020, 14:57

Для иностранных туристов предполагают открыть грузинскую границу с 1 июля

Грузия планирует открыть границы для иностранных туристов с 1 июля. Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария, сообщает Эхо Кавказа.

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Въезд иностранцев в Грузию будет разрешен после обустройства "безопасных коридоров на сухопутных границах" с соседними странами. Кроме того, премьер объявил о планах правительства открыть внутренний туризма с 15 июня.

Также Георгий Гахария отметил, что у Грузии уже накопился немалый положительный опыт по работе гостиниц в условиях карантинных ограничений. Он не исключил, что будут созданы так называемые "безопасные зоны" в Цкалтубо, Гудаури, Саирме, Абастумани и Боржоми.

А уже с 11 мая, по словам грузинского премьера, будут сняты ограничения на работу всех производств в стране, и откроются магазины, у которых есть вход с улицы.

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Игорь Чичкань
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