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В Грузии нашли причину уволить ведущего, обматерившего Путина

В Грузии нашли причину уволить ведущего, обматерившего Путина - Фото
Георгий Габуния (фото - скриншот видео)
20.08.2019, 19:50

Руководство канала Рустави-2 заявило, что обнаружило конфликт интересов в действиях нескольких сотрудников

Новый генеральный директор грузинского канала Рустави-2 сообщил об увольнении ряда сотрудников информационной службы канала, среди которых - телеведущий Георгий Габуния, который нецензурно обругал президента России Владимира Путина во время одного из прямых эфиров. Об этом сообщает Радио Свобода.

Руководство канала Рустави-2 заявило, что нашло конфликт интересов в действиях уволенных сотрудников.

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Под увольнение попали также руководитель службы новостей телеканала Нодар Меладзе и ряд его подчиненных. По словам гендиректора канала Паата Салии, журналисты могут быть причастны к несоответствующему интересам работодателя распределению рекламных контрактов. По словам Салии, Рустави-2 подаст на уволенных сотрудников в суд с требованием компенсации за конфликт интересов.

Габуния будет уволен после возвращения из отпуска, сообщил Салия. Телеведущий пока не комментировал ситуацию. 

  • 7 июля оскорбления в адрес Путина в прямом эфире Рустави-2 спровоцировали международный скандал, журналист был на два месяца отстранен от эфира.
  • В июле Европейский суд по правам человека постановил, что Рустави-2 был незаконно отобран у прежнего владельца - бизнесмена Кибар Халваши. В августе предприниматель заявил, что канал накопил значительные долги и будет продан.
  • Бывший генеральный директор Рустави-2 Ника Гварамия заявил, что единственным покупателем, скорее всего, станет глава правящей партии Грузинская мечта миллиардер Бидзина Иванишвили. 
  • В оппозиционных кругах высказывается опасение, что Москва попытается установить контроль над телекомпанией для усиления влияния на внешнюю и внутреннюю политику страны.

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Георгий Габуния рустави-2
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