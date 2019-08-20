В Грузии нашли причину уволить ведущего, обматерившего Путина

Новый генеральный директор грузинского канала Рустави-2 сообщил об увольнении ряда сотрудников информационной службы канала, среди которых - телеведущий Георгий Габуния, который нецензурно обругал президента России Владимира Путина во время одного из прямых эфиров. Об этом сообщает Радио Свобода.
Руководство канала Рустави-2 заявило, что нашло конфликт интересов в действиях уволенных сотрудников.
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Под увольнение попали также руководитель службы новостей телеканала Нодар Меладзе и ряд его подчиненных. По словам гендиректора канала Паата Салии, журналисты могут быть причастны к несоответствующему интересам работодателя распределению рекламных контрактов. По словам Салии, Рустави-2 подаст на уволенных сотрудников в суд с требованием компенсации за конфликт интересов.
Габуния будет уволен после возвращения из отпуска, сообщил Салия. Телеведущий пока не комментировал ситуацию.
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