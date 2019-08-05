В Грузии объяснили, как запрет полетов из РФ повлиял на туризм

Тбилиси, Грузия (фото - ЕРА)

В июле отмечено снижение количества визитеров из России на 6,4%, а туристов - на 14%. %. Об этом заявила глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили, сообщает Грузия Online.



"В июле, в целом, отмечается увеличение числа международных визитеров на 4,5%, а туристов - на 1%. Мы ожидали, что этот месяц будет рекордным и туристические визиты увеличатся на двузначную цифру, однако, по независящим от нас обстоятельствам, этого не удалось добиться. Мы постарались свести ущерб к минимуму, и несмотря на снижение числа визитеров, мы сохраняем позитивный темп роста", - отметила Квривишвили.

По ее словам, "несмотря на создавшееся положение, у российских туристов наблюдается желание посещать Грузию".



Она уточнила, что увеличилась тенденция прибытия российских граждан по сухопутной дороге, также они используют транзитные пути.

8 июля 2019 года Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией.