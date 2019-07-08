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08.07.2019, 12:27

Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией

Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией - Фото
Фото: ЕРА

Запрет якобы временный, введен указом главы РФ Владимира Путина

С сегодняшнего дня Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией, передает российский Интерфакс.

Запрет, как утверждается, временный, введен указом главы РФ Владимира Путина.

Ограничения введены для российский и грузинских авиакомпаний, запрещается "перевозить россиян с территории РФ на территорию Грузии".

Как уточняется, указ Путина стал реакцией на антироссийские протесты в Тбилиси, вызванные визитом в Грузию делегации российских депутатов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что запрет будет отменен, когда ситуация в Грузии нормализуется и исчезнут "любые угрозы для безопасности россиян".

20 июня в Тбилиси началась акция протеста после скандала с российским депутатом Сергеем Гавриловым, приглашенным председателем заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Протесты продолжались несколько дней. Участники акции штурмовали здание парламента, была задержанные, пострадавшие и раненые.

Спикер парламента Грузии, секретарь правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе подал заявление об отставке.

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Теги: протесты в грузии, авиасообщение
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