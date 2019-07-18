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18.07.2019, 20:49

В Грузии уволили гендиректора Рустави-2, где обругали Путина

В Грузии уволили гендиректора Рустави-2, где обругали Путина - Фото
Николоз Гварамия (фото - RFE/RL)

Гварамия заявил о политических причинах своего увольнения

Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия уволен со своей должности. Это произошло 17 июля, сразу же после того, как владельцем телеканала снова стал бизнесмен Кибар Халваши. Вместо Гварамии он назначил руководить телеканалом своего юриста Паату Салию. Об этом сообщает Радио Свобода.

Соответствующие изменения в руководстве телеканала уже отражены на сайте реестра министерства юстиции Грузии.

Гварамия за несколько часов до увольнения заявлял, что у него подписан контракт с телеканалом до 31 декабря 2020 года и что он не собирается никуда уходить. После отставки он заявил о политических причинах своего увольнения, подчеркнув, что глава МИД России Сергей Лавров и президент РФ Владимир Путин "требовали закрыть телеканал".

7 июля Рустави-2 стал фигурантом политического скандала между Россией и Грузией. Георгий Габуния, ведущий авторской программы P.S., которая выходит на Рустави-2, на русском языке обратился к Путину и нецензурно обругал его. Гварамия поддержал Габуния.

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Теги: Грузия, рустави-2, Николоз Гварамия
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